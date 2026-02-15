Japonya'daki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Japonya'nın Osaka kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Saldırganın ise kısa sürede yakalandığı bildirildi.
Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Osaka kentinde bıçaklı saldırıda bulunuldu.
Polis, saldırıda 17 yaşındaki bir gencin öldürüldüğünü, 2 gencin de yaralandığını açıkladı.
20'li yaşlarındaki saldırganın kısa sürede yakalandığını bildiren polis, taraflar arasında bir tartışma çıktığını ve şüphelinin, saldırıya uğrayan kişileri önceden tanıdığını belirtti.
