Japonya'daki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Japonya'nın Osaka kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Saldırganın ise kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Osaka kentinde bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Polis, saldırıda 17 yaşındaki bir gencin öldürüldüğünü, 2 gencin de yaralandığını açıkladı.

20'li yaşlarındaki saldırganın kısa sürede yakalandığını bildiren polis, taraflar arasında bir tartışma çıktığını ve şüphelinin, saldırıya uğrayan kişileri önceden tanıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
