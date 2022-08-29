Örümcek ile arının mücadelesi kamerada! Saatlerce süren boğuşmadan bakın kim galip çıktı Güncel Haberler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir örümcek türü kurduğu ağ sayesinde bal arısını uzun süre bekleyerek avladı. Ağa takılan arı ile örümceğin kavgası saatlerce sürerken, sonunda yorgun düşen arı yem olmaktan kurtulamadı. Bir örümcek türü kurduğu ağlarla avını bekledi. Ağa takılan bal arısı ile örümcek arasındaki kavga saatlerce sürdü. PERVANE GİBİ DÖNDÜRDÜ Nöbette bekleyen örümcek, bal arısının ağlara takıldığını görünce harekete geçerek diğer ağlarıyla bal arısını pervane gibi döndürerek etkisiz hale getiriyor. ARI SONUNDA YEM OLDU Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceye yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi merakla izlenerek çekildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe Beytüşşebap Şırnak Yaşam Güncel Haberler

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