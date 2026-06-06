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Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam', Bingöl'de çocuklarla buluştu

Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam', Bingöl'de çocuklarla buluştu
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İzmir'den 2 yıl önce Örümcek Adam kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, Türkiye turunun 73. durağında Bingöl'ün Güveçli köyünde çocuklarla bir araya geldi. Deprem bölgelerinde moral dağıtan Koç, sosyal farkındalık projeleriyle dikkat çekiyor.

İZMİR'den yaklaşık 2 yıl önce 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkarak Türkiye'yi gezen Ayaz Salih Koç (27), 73'üncü durağı olan Bingöl'de, merkeze bağlı Güveçli köyünü ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, Türkiye turu kapsamında Bingöl'ün merkeze bağlı Güveçli köyüne geldi. Köyde çocuklarla futbol oynayan, çeşitli oyunlara katılan Koç, deprem bölgelerinde yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını ve Türkiye'yi gezme hikayesini anlattı.

'YAŞANAN ACIYI TARİF ETMEK ÇOK ZOR'

Koç, "İzmirliyim. İzmir'de oyunculuk ve tiyatro ile ilgileniyordum. Ailemle birlikte İzmir depremini yaşadık ve bu bizim için çok zorlu bir süreçti. Bu duyguları yaşamış biri olarak, oyunculuk yaptığım dönemde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi. Herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığı bu süreçte, ben de annem ve babama 'Örümcek Adam' kostümü aldırarak deprem bölgelerine gitmeye karar verdim. Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay olmak üzere 5 farklı deprem bölgesine gittim. Buralarda AFAD yetkililerinden çadır kentlerde alan talep ederek çadırları boyadım, çocuklarla resim yarışmaları düzenledim ve çeşitli oyunlar oynattım. Annesini ya da babasını kaybeden çocuklara moral vermeye çalıştım. Orada yaşanan acıyı tarif etmek çok zor. İnsanlar çaresizdi, herkes bir yandan gözyaşını silerken bir yandan hayata tutunmaya çalışıyordu. Bu yaşadıklarım beni çok etkiledi" dedi.

'OKULLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Ayaz Salih Koç, "Bu sürecin ardından Türkiye genelinde sosyal farkındalık projeleri yapmaya karar verdim. İnsanları mutlu etmek, çocuklara motivasyon olmak için otostopla yollara çıktım. Şehirleri, ilçeleri ve köyleri gezmeye başladım. Nerede yüzü gülecek bir çocuk varsa oraya gitmeye çalıştım. Bu süreçte insanların sesini duyurmaya da gayret ettim. Şu an 73'üncü durağım olan Bingöl'ün Güveçli köyüne geldim ve burada çocuklarla bir araya geldim. Bingöl'ün, birinci derece deprem bölgesi olduğunu öğrendim. Depremi yaşamış biri olarak herkesin gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum. Bu acıları tekrar yaşamamak için tedbir şart. Ayrıca özellikle gençlere de seslenmek istiyorum. Okullarda çocukların elinde silah değil, kalem, defter ve kitap olmalı. Okumalı, kendimizi geliştirmeli ve suçtan uzak durmalıyız. Hayallerimizin peşinden giderek ülkemize faydalı bireyler olmalıyız. Okullar bizim geleceğimizdir" diye konuştu.

'ÇOK SICAK DAVRANIYORLAR'

Yaklaşık 2 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğunu söyleyen Koç, "İlk başta bazı insanlar şaşırsa da tanıdıkça çok sıcak davranıyorlar. Sokakta yürürken insanlar beni çaya, yemeğe davet ediyor, kalacak yer teklif ediyorlar. Bu misafirperverlik bana güven veriyor. Bingöl'de de çok güzel karşılandım. Çocuklarla vakit geçirmek beni çok mutlu etti. Bingöl'ün doğası, ilçeleri, kaplıcaları, Yüzen Adaları ve diğer güzellikleri gerçekten etkileyici. İnsanların birbirine saygılı olması da ayrıca dikkatimi çekti. Bingöl'deki ziyaretlerime devam edeceğim, ardından diğer ilçeleri de gezeceğim. Türkiye'yi gezmeye, insanları mutlu etmeye devam edeceğim. Türkiye'yi gezen Örümcek Adam yollarda. Aileme de selam gönderiyorum, umarım benimle gurur duyuyorlardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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