Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

FATİH, İSTANBUL (AA) - Her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne çok sayıda ziyaretçi geldi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, iftarlarını Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle açtı.