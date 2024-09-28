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Ortaköy'de Yöresel Lezzet Yarışması Düzenlendi

Ortaköy'de Yöresel Lezzet Yarışması Düzenlendi
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen Yöresel Lezzet Yarışması'nda 20 yarışmacı, yöresel lezzetler olan haşhaşlı çörek, gillik, ekmek ve erişte hazırladı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Yöresel Lezzet Yarışması düzenlendi.

Ortaköy Belediyesi ile Şapinuva Kadeş Derneğince düzenlenen yarışmada 20 yarışmacı, Ortaköy'ün yöresel lezzetlerinden haşhaşlı çörek, gillik, ekmek ve erişte hazırladı.

Dört kişiden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe Ortaköy İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel

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