Ortahisar'da Engelsiz Yaşam Merkezi Tamamlanıyor

Ortahisar Belediyesince yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin büyük oranda tamamlandığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Mahallesi'nde özel ve engelli bireylere yönelik yapılan merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanlarının yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan olacağına değinerek, "Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.