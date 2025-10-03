Haberler

Ortaca'da Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Dönüştürdü

Ortaca'da Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Dönüştürdü
Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu; sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri durumu kontrol altına almak için harekete geçti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
