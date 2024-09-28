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Ortaca'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuğa Bisiklet Hediye Edildi

Ortaca'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuğa Bisiklet Hediye Edildi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 30 ihtiyaç sahibi çocuğa bisiklet hediye edildi. Etkinlik, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bisiklet sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ortaca Belediyesi aracılığıyla düzenlediği etkinlikte 30 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ortaca Belediyesi tören alanında "Askıda Bisiklet" projesi kapsamındaki etkinlikte bisikletler, Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortaca Kent Konseyi paydaşlığında belirlenen çocuklara teslim edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, yaptığı açıklamada, derneğin gayretleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla bağışlanan 30 bisikletin çocuklara verildiğini söyledi.

Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada ise etkinliğin, ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak, çocukların mutluluklarına tanık olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat içerisinde kendilerini geliştirmeleri adına yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel

Ortaca

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