Orta Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Zehra Betül Daşdelen Atandı

Orta Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Zehra Betül Daşdelen getirildi.

Daşdelen, göreve başlamasının ardından hastane personeliyle bir araya geldi.

Yürütülen sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi adına çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Daşdelen, "İlçe halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Orta Devlet Hastanesinin tüm birimleriyle vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışacağız." dedi.