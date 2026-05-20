Orta'da bayram öncesi mezarlıklar hükümlüler tarafından temizleniyor

Güncelleme:
Orta Kaymakamlığı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle, ilçeye bağlı 23 köydeki mezarlıklarda bayram öncesi ot biçme ve çevre temizliği yapıldı. Hükümlülerin görev aldığı çalışmayla tüm kabristanların temizlenmesi hedefleniyor.

Orta Kaymakamlığı koordinesinde Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı 23 köyde bulunan mezarlıklarda otlar biçildi, çevre temizliği yapıldı.

Hükümlülerin görev aldığı çalışma kapsamında bayram öncesi tüm kabristanların temizlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
