Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yol Çalışmalarını İnceledi

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta- Şabanözü arasında yapımı süren kara yolu çalışmasında incelemelerde bulundu.

Bezci, yolda incelemeler yapıp yetkililerden bilgi almasının ardından yaptığı açıklamada, yol çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İhtiyaç duyulan yolun tamamının yapılabilmesi için girişimlerin devam ettiğini dile getiren Bezci, "Bizim amacımız Orta halkına daha kaliteli bir yaşam sunmak, yaşam alanımızı güzelleştirmek ve daha sağlıklı hale getirmek. İhtiyaç olan diğer bölgelerde de çalışmalara devam edeceğiz. Her şey Ortalılar ve Orta'mız için." dedi.

Bezci'ye belediye meclis üyeleri de eşlik etti.