Orta Akdeniz'de Düzensiz Göçmenlerin Ölüm Sayısı 1000'i Geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de bu yıl 1000'i aşkın düzensiz göçmen ve mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Libya açıklarında meydana gelen bir başka trajik olayda hayatını kaybedenlerin yasının tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libyalı yetkililerin 8 Kasım'da El Buri Petrol Sahası yakınlarında bir lastik botun alabora olmasının ardından arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği aktarılarak, "Hayatta kalanlara göre, 49 göçmen ve mülteciyi (47 erkek ve 2 kadın) taşıyan gemi, 3 Kasım sabahı saat 03.00 civarında Zuvara'dan ayrıldı. Yaklaşık 6 saat sonra yüksek dalgalar motorun arızalanmasına teknenin alabora olmasına ve tüm yolcuların denize düşmesine neden oldu." denildi.

Yaklaşık 6 gün boyunca denizde sürüklenen bottan sadece 7 kişinin kurtarılabildiğine işaret edilen açıklamada, 42 kişinin hala kayıp olduğunun veya öldüğünün tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Surman ve Lampedusa açıklarında meydana gelen diğer ölümcül olaylardan sadece birkaç hafta sonra yaşanan bu trajik olayın, Orta Akdeniz rotası boyunca düzensiz göçmen ve mültecilerin karşı karşıya olduğu sürekli tehlikelerin altını çizdiğine dikkati çekilerek, "Orta Akdeniz'deki ölü sayısı bu yıl şimdiden 1000'i aştı. Bu son gemi kazasıyla birlikte toplam sayı daha da arttı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu durumun, daha fazla can kaybını önlemek amacıyla bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenli ve düzenli göç yollarının genişletilmesi ve daha etkili arama kurtarma operasyonlarına duyulan acil ihtiyacı daha da belirginleştirdiği kaydedildi.

?Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.