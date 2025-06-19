Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çatışma: 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda, güvenlik güçleri ile isyancı grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 6 sivil hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Haut-Mbomou bölgesindeki Zemio kenti yakınlarındaki Kamanda köyünde, Azande Ani Kpi Gbe (AAKG) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 6 sivil yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.

Yaralanan askerler, tedavi için başkent Bangui'ye sevk edildi.

AAKG, 2023'de Haut-Mbomou bölgesinde Azande halkını savunma iddiasıyla, özellikle Fulani kökenli silahlı örgütlerin saldırılarına karşı koymak amacıyla oluşturuldu.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşları, AAKG'yi özellikle Müslüman sivillere yönelik saldırı, infaz, tecavüz ve yağma gibi ciddi insan hakları ihlalleriyle suçluyor.