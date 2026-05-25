Tedavi edilen leylek çiftinin yavrusu yumurtadan çıktı

Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen 'Pişmaniye' ve 'Bulut' isimli leylek çiftinin yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrunun gelişimi veteriner ekipler tarafından takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kanat ve eklem yaralanmaları nedeniyle uçma yetisini kaybeden iki leylek, uygulanan cerrahi müdahale, beslenme desteği ve fizik tedavi sonrası yaşamlarını merkez içindeki 'Düşkün Leylekler Evi'nde' sürdürüyor. 'Pişmaniye' ile 'Bulut' isimli leylekler, bu yıl ilk kez yuva kurup yumurtladı. Leylek çifti kuluçka sürecini dönüşümlü sürdürürken, bir yavru yumurtadan çıktı. Yavrunun, gelişim sürecinin ise veteriner ekipler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
