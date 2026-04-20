Ormanlara kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarını yor
EDİRNE'de yaşayan Emirhan Şenyürek (30), ormanlara kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarını görüntüleyip, sanal medyada yayınlıyor. Birçok hayvanı görüntüleyen Şenyürek, "Amacım sadece bu hayvanların ormanlarda yaşadığının görülmesi ve yaban hayatına zarar verilmemesini sağlamak" dedi.

Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapan Emirhan Şenyürek, 2 yıl önce sahiplendiği 'Nova' ismini verdiği köpeğiyle doğa yürüyüşlerine başladı. Köpeğiyle yaptığı yürüyüşler sırasında yaban hayvanları gören Şenyürek, bunları daha yakından takip etmek için 6 ay önce fotokapanlar alıp, Edirne merkez, Uzunköprü, Keşan ve Enez ilçesinde ormanlık alanlara kurmaya başladı. Düzenli aralıklarla kontrol edilen fotokapanlara, çakal, kızıl tilki, yaban tavşanları, orman fareleri ile kara leyleğin de olduğu yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğayı çok sevdiğini 10 yıldır doğa kampları ve yürüyüşler yaptığı söyleyen Şenyürek, karşılaştığı yaban hayvanlarının kendisini etkilediğini belirtti. Doğada yaban hayvanlarıyla göz göze gelmenin çok güç olduğunu söyleyen Şenyürek, "Doğada bir yaban canlısıyla karşılaşma ihtimaliniz çok düşük. Onlar siz daha gelmek üzereyken sesinizi ve kokunuzu çok uzaktan alıp sizden uzaklaşırlar. Göz göze gelme ihtimaliniz bile çok düşüktür; onlar sizi görürler, duyarlar ama siz onları çoğu zaman göremezsiniz. Ben de onları görmek istediğim için buna başladım" dedi.

HEDEFİNDE KURT VE DOMUZLAR VAR'

Şenyürek, "Bugüne kadar fotokapanıma çakal, kızıl tilki, yaban tavşanları, orman fareleri ve çok ilginç bir görüntü olan kara leylek yakalandı. Şimdi hedefim kurtlar ve domuzlar. Ormanın daha da derinliklerine girmeye başladım. Onların geldiğine dair duyum aldığım bölgelere yoğunlaştım. Yakın zamanda onları da daha yakından gözlemleyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotokapana yansıyan hayvanların görüntülerini sanal medyada yayınlayıp farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Şenyürek, "Amacım sadece bu hayvanların ormanlarda yaşadığının görülmesi ve yaban hayatına zarar verilmemesini sağlamak. Çünkü doğada yaşayan her canlı bizim bir değerimiz. Doğal hayatın devamını sağlamak hepimizin görevi. Bu yüzden hem bu bilinçle hareket ediyorum hem de bunu bir hobi haline dönüştürdüm. Şehir gürültüsünden ziyade kırsala çıktığınızda zihnin kalabalığından kurtuluyorsunuz. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için çok iyi bir yöntem. Özellikle Edirne'miz genelinde çok güzel doğal alanlar var, buraların değerinin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu

Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!