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Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, ormanı yakmadan önce gittiği bir marketteki görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, ormanı yakmadan önce gittiği bir marketteki görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre Sacit A, 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde orman yangınını çıkarmadan yaklaşık 1,5 saat önce motosikletiyle yanan alanlara yakın bölgedeki bir markete gitti.

Veresiye içki isteyen Sacit A'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi.

Şüphelinin motosikletiyle markete gelmesi ve market sahibiyle konuşması da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

AA / Sabri Kesen - Güncel

21 Haziran Marmaris Muğla Güncel Haberler

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