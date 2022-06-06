Ormanda insan kemikleri bulundu, kayıp polise ait olduğu değerlendiriliyor - Haberler

TOKAT'ın Almus ilçesinde orman alanında insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Polis ekiplerince toplanan kemikler, incelenmek üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Valilik bulunan kemiklerin geçen yıldan beri kayıp olan polis memuru Musa Tüzün'e ait olabileceğini açıkladı.

Almus ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkla bulunan orman alanında bir vatandaş tarafından insan kafatası ve kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede bir çanta ve tabanca bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kemikler incelenmek ve kimlik tespiti için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.