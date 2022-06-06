Ormanda insan kemikleri bulundu, kayıp polise ait olduğu değerlendiriliyor - Haberler

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Ormanda insan kemikleri bulundu, kayıp polise ait olduğu değerlendiriliyor

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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Ormanda insan kemikleri bulundu, kayıp polise ait olduğu değerlendiriliyor

TOKAT'ın Almus ilçesinde orman alanında insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

TOKAT'ın Almus ilçesinde orman alanında insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Polis ekiplerince toplanan kemikler, incelenmek üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Valilik bulunan kemiklerin geçen yıldan beri kayıp olan polis memuru Musa Tüzün'e ait olabileceğini açıkladı.

Almus ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkla bulunan orman alanında bir vatandaş tarafından insan kafatası ve kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede bir çanta ve tabanca bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kemikler incelenmek ve kimlik tespiti için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN KAYIP POLİS AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Tokat Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Almus ilçe merkezine 5-6 km uzaklıkta bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın kemik parçaları bulduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine intikal eden Almus İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince olay yerinde çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve çevrede bulunan bazı deliller sonucu buluntu kemik parçalarının, ailesi tarafından 28.10.2021 tarihinde kayıp müracaatında bulunulan Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Musa Tüzün'e ait olduğu değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Hisarcık Tokat Almus Güncel Haberler

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