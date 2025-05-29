Ormancılık Öğrencileri Teknik Gezi ile Uygulamalı Eğitim Aldı

Ormancılık Öğrencileri Teknik Gezi ile Uygulamalı Eğitim Aldı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri, ormancılık eğitimlerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen teknik gezi kapsamında ağaçlandırma ve silvikültür uygulamalarını yerinde inceledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "ağaçlandırma" ve "silvikültür" uygulamalarını yerinde inceledi.

Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Sinan Babayiğit ve Öğretim Görevlisi Nedimcan Şeşen tarafından, öğrencilerin ormancılıkla ilgili teorik bilgileri sahada uygulamalı olarak görmelerini sağlamak amacıyla teknik gezi düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler, 2024'te Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası yapılan silvikültürel müdahaleleri, ağaçlandırma çalışmaları ve maden faaliyetleri sona ermiş alanların yeniden ormanlaştırılması için yapılan rehabilitasyon uygulamalarını yerinde görerek inceleme fırsatı buldu.

Geziye, işletme şefliğinde görevli teknik ekip de katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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