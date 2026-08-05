Arkadaşının eşiyle ilişki iddiası: Kadın kıyafeti giydirip ormanda özür diletmişler
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri Ö.A.'yı zorla kadın kıyafeti giydirip ormana götürerek özür diletip, o anları cep telefonuyla kaydeden 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri Ö.A.'yı, kadın kıyafeti giydirip ormana götürerek özür diletip, o anları cep telefonuyla kayda aldığı öne sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kapaklı'da Ö.A.'nın yakın bir arkadaşının eşi ile ilişki yaşadığını öne süren grup, onu, zorla kadın kıyafeti giydirerek ormana götürüldü. Grup burada Ö.A.'ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ö.A.'nın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.