Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

BAKAN YUMAKLI: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te çıkan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.