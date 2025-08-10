Orman Yangınından Tahliye Edilen Köylüler Evlerine Dönüyor

TAHLİYE EDİLEN KÖYLÜLER, EVLERİNE DÖNÜYOR

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarında dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, tahliye edilen köylüler de evlerine dönmeye başladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, tedbir amaçlı tahliye edilen köylülerin tehlikenin ortadan kalkmasıyla birlikte evlerine dönebileceğini açıkladı. Vali Özarslan, "Şu anda köyde yangın tehlikesi uzaklaştı. 65 köylümüzü tedbiren tahliye etmiştik, onlar köylerine dönebilir. Normal şartlardaki yapmaları gereken tarımsal faaliyetleri var, hayvanları var, onun için köylerine dönüyorlar. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, sağduyulu davrandıkları ve bize yardımcı oldukları için kendilerine minnettarız. Yangın şartları değişmediği sürece, aşırı bir rüzgar oluşmadığı sürece kısa sürede yangını tamamen kontrol altına almayı bekliyoruz" dedi.