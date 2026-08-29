Zap Suyu'na uçan arazözde 3 yaralı
Hakkari-Çukurca kara yolunda orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazada araçtaki 3 personel yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar ilk müdahalenin ardından Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla mücadele sırasında meydana gelen kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
HAKKARİ-Çukurca kara yolu üzerindeki orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu, içindeki 3 personel yaralandı.
Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana geldi. Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.