Zap Suyu'na uçan arazözde 3 yaralı

HAKKARİ-Çukurca kara yolu üzerindeki orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu, içindeki 3 personel yaralandı.

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana geldi. Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı