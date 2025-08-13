Orman İşçisi Adem Nazım Demirel Şehit Oldu

Orman İşçisi Adem Nazım Demirel Şehit Oldu
HAZİRANDA GÖREVE BAŞLAMIŞOsmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in (20) acı haberi, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi Topal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in (20) acı haberi, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi Topal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Leylahan ve babası Halil İbrahim Demirel'i yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu belirtilen Adem Nazım Demirel'in, görevine haziran ayında başladığı bildirildi. Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Bu arada Adem Nazım Demirel'in müdahaleye giderken şehit olduğu orman yangınının söndürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
