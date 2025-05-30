Orman Dede Rahim Demirbaş Hayatını Kaybetti

Orman Dede Rahim Demirbaş Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde binlerce fidanı toprakla buluşturarak orman oluşturan 'Orman Dede' olarak bilinen emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında vefat etti. Cenazesi bugün Ereğli Ulu Camii'nde kılındı.

Konya'da binlerce fidanı toprakla buluşturan Orman Dede'ye veda

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde binlerce fidanı toprakla buluşturarak orman oluşturan ve bölgede "Orman Dede" olarak anılan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş, bugün kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki memleketi Beyören Mahallesinin çölleşmesi üzerine 1998 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlayan 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, ilk fidanları 80 dekarlık alanda toprakla buluşturdu. Fidanları sürekli takip ederek bakımını yapan daha sonra farklı alanlarda da ağaçlandırma yaptı. Demirbaş, oynadığı reklam filmlerinde azmi ile herkese örnek oldu. Rahim Demirbaş, Beyören Mahallesinde oluşturduğu ormana vefat eden oğlu Yahya Demirbaş'ın adını verdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Rahim Demirbaş, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Rahim Demirbaş için Cuma namazını müteakip Ereğli Ulu Camiide cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol mensupları, ailesi, öğrencileri, meslektaşları çok sayıda vatandaş katıldı. Demirbaş'ın omuzlara alınan tabutu, defnedilmek üzere Beyören Mahallesine götürüldü.

(CK-FM-

Görüntü Dökümü

Kalabalıktan görüntü

Cenaze namazı kılınması

Tabutun taşınması

Rahim Demirbaş'ın fotoğrafı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Güncel
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