Orman Bölge Müdürü Pir: Yasaklar yangınları yüzde 70 azalttı

İSTANBUL Orman Bölge Müdürü Celal Pir, İstanbul'da yangınlarla mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. İstanbul'da yılda 155 yangının çıktığına dikkat çeken Pir, bu sayının yasaklarla geçen yıl yaklaşık yüzde 70 azaldığını belirterek, "Valiliğimizin almış olduğu karardan sonra bu sayı 2021 yılında 52, geçen yıl da 42 adede düştü. Bu da adet olarak yüzde 70 oranında yangında bir azalma olduğudur. Şu ana kadar bizi üzecek bir yangınımız bu sene olmadı, inşallah da olmaz" dedi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse Celal Pir İstanbul Güncel Haberler