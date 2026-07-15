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İslahiye'de görev yapan yangın helikopteri ekibine ziyaret

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan yangın söndürme helikopteri ekibini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlanan yangın söndürme helikopteri ekibini ziyaret etti.

İslahiye'de orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan helikopter ekibiyle bir araya gelen Cabaroğlu, pilotlar ve operatörlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman yangınlarına havadan müdahalede önemli görev üstlenen helikopter personeliyle sohbet eden Cabaroğlu, yangın sezonunda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı ekibe teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

Ziyarette, orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmaları ve müdahale kapasitesi de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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