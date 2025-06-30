Orhangazi'de Otomobilin Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sürücü polis merkezine götürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde E.F. (51) idaresindeki 34 KNU 090 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı.
Otomobilin çarpması sonucu kaldırımda yürüyen K.Ö. (60) ve O.D. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan K.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel