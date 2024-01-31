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Orhangazi'de otomobil maket polis aracına çarptı: 2 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yer alan maket polis aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yer alan maket polis aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova Karayolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Umutcan C. (25) yönetimindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, yol kenarına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konulan polis aracı maketine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umutcan K. (26) ve Can M. (29) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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