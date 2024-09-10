Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

R.C.A. (26) idaresindeki 34 HRP 649 plakalı otomobil, Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken bir fabrikaya ait otoparka dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde gitmekte olan B.E. (18) idaresindeki 16 BLP 046 plakalı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarparak savruldu.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklette bulunan sürücü B.E. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan H.K. (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.