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Bursa'daki ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İbrahim Şahin'in (37) kullandığı 16 BOT 641 plakalı motosiklet, Örnekköy Kavşağı'nda M.D. (46) idaresindeki 16 T 4736 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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