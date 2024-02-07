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Orhangazi'de motosiklet kazası: 2 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Kerem E. (18) ile arkasındaki yolcu T.T. (17) yaralandı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Bursa- Yalova karayolu, Orhangazi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Kerem E. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan motosikletteki sürücü Kerem E. ile arkasındaki yolcu T.T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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