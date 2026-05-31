Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet zeytinliğe savruldu; sürücüsü ağır yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet K. (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Gölyaka sahil yolunda seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

