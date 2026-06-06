Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü E.S. yaralandı. Yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.S. (20) idaresindeki 69 AAY 212 plakalı motosiklet, Bursa-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk