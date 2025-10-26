Orhangazi'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan kamyonetin sürücüsü Kadir K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski mezbahane köprüsünün korkuluklarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel