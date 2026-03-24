Orhangazi'de Devrilen Ahşap Yüklü TIR'ın Şoförü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü hafif yaralandı. Kazanın ardında yola saçılan ahşap parçaları nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1) DEVRİLEN AHŞAP YÜKLÜ TIR'IN ŞOFÖRÜ YARALANDI

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü İbrahim Taşcan (40) yaralandı. Bursa istikameti yola saçılan ahşap parçaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Kaza, saat 15.30 sırlarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken İbrahim Taşcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 Y 0017 plakalı ahşap yüklü TIR, daha önce de birçok kazanın yaşandığı öğrenilen bölgede devrildi. Sürüklenen TIR'ın kasasında bulunan tonlarca ahşap yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan TIR şoförünü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çevreye saçılan ahşap parçaları nedeniyle yolun Bursa istikameti tamamen trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İş makinalarıyla bölgeye gelen ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
