Orhangazi'de Apartman Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Orhangazi'de Apartman Yangını: İtfaiye Müdahale Etti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arapzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında O.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
