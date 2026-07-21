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Yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Trafik tek şeritten sağlandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orhangazi ve Yalova'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana yol üzerinde önlemler alırken, söndürme çalışmaları sırasında trafik Yalova yönüne tek şeritten sağlandı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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