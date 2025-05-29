Orhaneli Kaymakamı Tuna, Toplum Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Orhaneli Kaymakamı Tuna, Toplum Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, sağlık kampanyalarının tanıtıldığı Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti ve 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' ile 'Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir' kampanyaları hakkında bilgi aldı.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ve "Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir" kampanyaları kapsamında Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi'nde stant açıldı.

Tuna, standı ziyaret ederek kampanyalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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