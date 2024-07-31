Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.