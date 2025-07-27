Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen orman yangını, 10 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının tehlike boyutunun bulunmadığı bildirildi.

ORHANELİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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