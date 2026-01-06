Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" Romanından Aynı Adla Uyarlanan Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu

(ANKARA) - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un çağdaş edebiyatın simge eserlerinden "Masumiyet Müzesi", 13 Şubat'ta dizi olarak izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu Selahattin Paşalı, aşkı tutku ve takıntıya dönüşen Kemal karakteriyle başrolde yer alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un, 60'tan fazla dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan romanın ardından, İstanbul'da kurulan ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan aynı adlı müzeyle edebiyatın sınırlarını aşan "Masumiyet Müzesi" romanı, dizi olarak seyirciyle buluşuyor.

Pamuk'un, modern bir klasik olarak kabul edilen ve 1970'lerin İstanbul'unda geçen karmaşık bir aşk hikayesini konu alan romanından uyarlanan dizi, 13 Şubat'ta, 9 bölümlük bir dizi olarak dijital yayın platformunda yayınlanacak.

Dizide, oyuncu Selahattin Paşalı, aşkı tutku ve takıntıya dönüşen Kemal karakteriyle başrolde yer alacak. Yönetmenliğini Zeynep Günay'ın üstlendiği, senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan dizi; İstanbul'un değişen yüzünü, bireyin iç dünyasındaki kırılmaları ve aşkın zamanla kurduğu tuhaf, yıpratıcı ilişkiyi, sakin ama derin bir anlatıyla ekrana taşımayı hedefliyor.

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşırken; oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta isimler yer alıyor.

Dizi, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun arasında yaşanan, zamanla takıntıya dönüşen bu aşk üzerinden; masumiyet, kayıp ve sınıfsal ayrımlar üzerine sorular sormayı sürdürüyor.