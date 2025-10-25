Orhan Hakalmaz'dan Organ Bağışı İçin Önemli Konser

Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından sevenleriyle ilk kez bir araya gelecek Hakalmaz, 4 Kasım'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde konser verecek.

Hakalmaz, doktor ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan "Ayda1Detoks" grubunun 46. konserinde onur konuğu olarak sahne alacak.

Konserde, "Yaşam En Güzel Miras" sloganıyla, organ bağışının önemine dikkat çekilerek her bilet adına bir fidan bağışı yapılacak. Fidanlar, Çanakkale ormanlarına dikilecek. Ayrıca konser sırasında organ nakli olan hastalara da fidan sertifikaları takdim edilecek.

Katılımcılar konser alanında yer alacak stantlarda organ bağış formu doldurarak sürece doğrudan katkı sunabilecek. Konserde aynı zamanda Sinan Güleryüz konuk sanatçı olarak sahne alacak.

"Ayda1Detoks" grup üyeleri arasında Selçuk Köse, Anıl Akpınar, Turan Yıldırımoğlu, Adnan Mehmet Sayar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Özgür Aydın ve Onur Keskin yer alıyor.