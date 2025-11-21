Orgeneral Metin Tokel, Kosova'da Önemli Ziyaretlerde Bulundu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova'nın başkenti Priştine'de Türk Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Orgeneral Metin Tokel'in ziyaretinde; Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü işbirliği ve dostluk bir kez daha vurgulandı."