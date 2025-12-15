Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sunrev ile Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev'i askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Korgeneral Sunrev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi" denildi.