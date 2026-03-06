Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı