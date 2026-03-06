Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere telefon görüşmesi yaptı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor