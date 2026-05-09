Haberler

Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, 'Ruhsuzlar' isimli organize suç örgütüne üye oldukları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı.

ANKARA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne üye oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren eğlence mekanına yönelik aralık ayında gerçekleştirilen kurşunlama olayının ardından çalışma başlattı. Soruşturma kapsamda yürütülen çalışmalarda, 'Ruhsuzlar' organize suç örgütü üyelerinin 4 farklı ilde iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği belirlendi. Bunun üzerine Ankara merkezli 6 ilde, 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K., K.Ç, A.A, T.K, A.C.E, A.D, A.M.K ve Ş.Ö isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra katil oldu
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti