Organ Nakliyle Hayata Dönüş: Afyonkarahisar'dan Organ Bağışı Çağrısı

Afyonkarahisar'da organ nakliyle sağlığına kavuşan 4 hasta, hayata tutunma öykülerini anlatarak organ bağışı çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneği üyesi olan ve nakille yüzleri gülen Hasan Demiralay, Cemalettin Öksüm, Turhan Dönmez ve Abdullah Çelik, sağlıklarına kavuşsa da diğer organ bekleyen hastaları düşünüyor.

Diğer arkadaşları gibi dernek çatısı altında yürütülen çalışmalara katılan 4 kişi, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istiyor.

Malulen emekli 51 yaşındaki Hasan Demiralay, AA muhabirine, 2008'de kadavradan alınan böbrek ve pankreasın nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Her iki organın da vücuduna uyum sağladığını anlatan Demiralay, "Sekiz yıl diyaliz sürecim oldu. Şeker ve tansiyon şikayetlerim olunca çok zor günler geçirdim. Nakil sonrası hayatım normale döndü. Şimdi sağlık durumum iyi. Takip ve kontrollerimiz devam ediyor. Diyalize giren arkadaşlarımız oluyor, onlara üzülüyoruz. Herkes organlarını bağışlasın ki diğer hastalarımız da kurtulsun. Organlarımız toprak olmasın, çürümesin. Bir cana, can katsın." diye konuştu.

"Organ bağışının hiçbir sakıncası yoktur"

Memur Cemalettin Öksüm (43), 19 yıl önce babasından alınan böbrekle sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Yaklaşık 6 ay diyaliz tedavisi gördüğüne değinen Öksüm, şunları kaydetti:

"Diyalizdeyken yıpranıyorsunuz, hayalleriniz bir anda suya düşüyor. Karamsarlık oluşuyor. Kendi başınıza hayatınızı devam ettirmek çok zor oluyor. Babamın fedakarlığı sayesinde hayata tutundum. Evliyim, iki evladım var. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Organ bağışı, kurumuş bir ağacı aşılamaya benzer. Aşıladığınız ağacın meyvesini görmeye de şahit olursunuz. Organ bağışının hiçbir sakıncası yoktur. Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda herkese yardımcı oluyor, bilgilendiriyor."

"Nakil sonrası normal hayatıma döndüm"

Memur Turhan Dönmez (44), 2011'de ablasından alınan böbrekle sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Diyalize girdiği 9 aylık süreçte zor günler geçirdiğine dikkati çeken Dönmez, "Nakil sonrası normal hayatıma döndüm. Allah, ablamdan razı olsun. Onun da sağlık durumu gayet iyi. Organ bağışı çok önemli. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız herkese destek veriyor." ifadesini kullandı.

Babasının verdiği böbrekle çapraz nakille 10 yıl önce sağlığına kavuşan 40 yaşındaki Abdullah Çelik ise 7 yıl diyalize girdiğini, nakille zor günlerin geride kaldığını söyledi.

Herkese organ bağışı çağrısında bulunan Çelik, "Diyalize giren hastalar, dört saat boyunca makineye bağlı. Her gün organ nakli konusunda gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Bu hastalarımızı düşünerek hareket etmeliyiz." dedi.