Haberler

Organ Nakliyle Hayata Dönüş: Afyonkarahisar'dan Organ Bağışı Çağrısı

Organ Nakliyle Hayata Dönüş: Afyonkarahisar'dan Organ Bağışı Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da organ nakli geçiren dört hasta, hayata tutunma hikayelerini paylaşarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturdu. Nakil sonrası yaşamlarına normal olarak devam ettiklerini belirten hastalar, diğer organ bekleyen hastalar için organ bağışına davette bulundu.

Afyonkarahisar'da organ nakliyle sağlığına kavuşan 4 hasta, hayata tutunma öykülerini anlatarak organ bağışı çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneği üyesi olan ve nakille yüzleri gülen Hasan Demiralay, Cemalettin Öksüm, Turhan Dönmez ve Abdullah Çelik, sağlıklarına kavuşsa da diğer organ bekleyen hastaları düşünüyor.

Diğer arkadaşları gibi dernek çatısı altında yürütülen çalışmalara katılan 4 kişi, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istiyor.

Malulen emekli 51 yaşındaki Hasan Demiralay, AA muhabirine, 2008'de kadavradan alınan böbrek ve pankreasın nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Her iki organın da vücuduna uyum sağladığını anlatan Demiralay, "Sekiz yıl diyaliz sürecim oldu. Şeker ve tansiyon şikayetlerim olunca çok zor günler geçirdim. Nakil sonrası hayatım normale döndü. Şimdi sağlık durumum iyi. Takip ve kontrollerimiz devam ediyor. Diyalize giren arkadaşlarımız oluyor, onlara üzülüyoruz. Herkes organlarını bağışlasın ki diğer hastalarımız da kurtulsun. Organlarımız toprak olmasın, çürümesin. Bir cana, can katsın." diye konuştu.

"Organ bağışının hiçbir sakıncası yoktur"

Memur Cemalettin Öksüm (43), 19 yıl önce babasından alınan böbrekle sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Yaklaşık 6 ay diyaliz tedavisi gördüğüne değinen Öksüm, şunları kaydetti:

"Diyalizdeyken yıpranıyorsunuz, hayalleriniz bir anda suya düşüyor. Karamsarlık oluşuyor. Kendi başınıza hayatınızı devam ettirmek çok zor oluyor. Babamın fedakarlığı sayesinde hayata tutundum. Evliyim, iki evladım var. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Organ bağışı, kurumuş bir ağacı aşılamaya benzer. Aşıladığınız ağacın meyvesini görmeye de şahit olursunuz. Organ bağışının hiçbir sakıncası yoktur. Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda herkese yardımcı oluyor, bilgilendiriyor."

"Nakil sonrası normal hayatıma döndüm"

Memur Turhan Dönmez (44), 2011'de ablasından alınan böbrekle sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Diyalize girdiği 9 aylık süreçte zor günler geçirdiğine dikkati çeken Dönmez, "Nakil sonrası normal hayatıma döndüm. Allah, ablamdan razı olsun. Onun da sağlık durumu gayet iyi. Organ bağışı çok önemli. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız herkese destek veriyor." ifadesini kullandı.

Babasının verdiği böbrekle çapraz nakille 10 yıl önce sağlığına kavuşan 40 yaşındaki Abdullah Çelik ise 7 yıl diyalize girdiğini, nakille zor günlerin geride kaldığını söyledi.

Herkese organ bağışı çağrısında bulunan Çelik, "Diyalize giren hastalar, dört saat boyunca makineye bağlı. Her gün organ nakli konusunda gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Bu hastalarımızı düşünerek hareket etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.