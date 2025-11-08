Haberler

Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi Tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneği tarafından başlatılan 'Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi'nin açılışı yapıldı. Dernek Başkanı, organ nakli bekleyenlere umut olmaya çalışacaklarını belirtti.

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneğince hayata geçirilen "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Akdağ, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, projeyle organ nakli bekleyenlere umut olmaya çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Dernek üyelerinin her zaman yanındayız. Bir cana umut olmak, bir hayata dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bağışlanan her organ, yeniden filizlenen bir hayattır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

Toplantı, organ bağışı sunumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.