Organ Bağışı Haftası'nda Farkındalık Programı Düzenlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası Farkındalık Programı gerçekleştirildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, organ bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin organ bağışı konusunda farkındalığın artmasına katkı sunacağını belirten Gül, organ bağışının artmasının insanlara örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Organ bağışı yapabilmek için fiziki kapasitenin uygun olması gerektiğini vurgulayan Gül, "Hamdolsun hastanelerimizin standartlar yükseldi, organ bağışı ünitelerimiz arttı, çeşitlendi ve dünyayla rekabet edebilecek duruma gelmiş oldu. İkincisi en iyi binayı yapsanız, en güzel üniteyi yapsanız eğer insan kaynağınız yoksa, hocalarımız yoksa, sizler yoksanız yine bunu da yapabilme ihtimalimiz yok." dedi.

Vali Gül, Türkiye'deki hekimlerin dünyanın en iyi hekimleri olduğunu ifade ederek, organ bağışının yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise organ bağışının yalnızca bir tıbbi uygulama değil, hayatın insandan insana uzanan en anlamlı yolculuğu olduğunu söyledi.

Organ naklinin kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Güner, "Annem 9 kardeş. Ailemizde 4 tane böbrek nakli, 1 tane de karaciğer nakli öykümüz var. Biz şanslıydık, kardeşler birbirine kendi organlarını, kardeşlerine can vermek için paylaşabildiler." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Güner, "Türkiye'de yapılmış 5 bin 560 naklin 1918'ini İstanbul'da yaptık. Bununla beraber mevcut 149 merkezin 56'sı İstanbul'da. Biz bu başarımızı organ bağışında başaramamış durumdayız. 2025 yılında Türkiye'de verilen 19 bin organ bağışının sadece 1085'i İstanbul'da."diye konuştu.

Böbrek nakli yapılan sanatçı Orhan Hakalmaz da programa katıldı

Böbrek nakli yapılan Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz da sağlığının iyi olduğunu belirterek, organ naklinde bulunmanın, herkese nasip olmasını istedi.

Programda, organ nakliyle ilgili hazırlanan video izletilirken, uzmanlar tarafından bilgilendirme de yapıldı.

Ayrıca programda Vali Gül tarafından donör ailelere plaket takdim edildi.

Öte yandan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'nin yanı sıra doktorlar ve çok sayıda kişi katıldı.