Oren, Netanyahu kalırsa ABD ile ilişkileri düzeltme şansını 'neredeyse sıfır' gördü

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İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Michael Oren, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalması halinde Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkileri iyileştirme ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oren, yerel 103 FM radyosuna verdiği röportajda "Netanyahu'nun zehirli bir siyasi figür olduğu doğru. Görevinde kalması halinde ABD ile ilişkilerimizi iyileştirme şansımız neredeyse sıfır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi olarak 2009-2013 yılları arasında görev yapan Oren, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un başbakanlık görevini devralmasının, ABD'deki "İsrail karşıtı eğilimi" durdurmaya yetip yetmeyeceğinin de "bir soru işareti" olduğunu dile getirdi.

Oren "Eğer politikalarımızda köklü bir değişim yaşanmazsa, gerçekte ne kadar zamanımız kaldı? Sonuçta Eisenkot, Gazze, Lübnan veya Suriye'den tek bir asker bile çekmeyecek ve bir Filistin devletinin kurulması için çalışmayacak. Demokratlar, yalnızca yeni bir yüzle karşılaşacakları aynı İsrail'i görecekler." dedi.

Eski büyükelçi, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, görev süresinin son iki yılında tamamen farklı bir tutum sergileyebileceği tahmininde bulundu.

Oren, ABD Başkanı Trump'ın iç politikadaki yasal düzenlemelerde engellerle karşılaşmasının ardından dikkatini dış politikaya yöneltmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlama ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Oren, buna karşın ABD tarafının Gazze'den çekilme sürecini başlatması yönünde İsrail'e baskı yapması ihtimalinin son derece yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in konumunu ve imajını düzeltmek için kullanabileceği önemli unsurları gerçekleştirebileceğini belirten Oren, bu imkanların değerlendirilebileceğini kaydetti.

Oren, söz konusu unsurlar arasında, "Filistinlilere yönelik şiddetin tamamen sonlandırılması, (E1 bölgesi başta olmak üzere) yasa dışı inşaat faaliyetlerinin durdurulması" adımlarını sıralarken, "barışa bağlı kalınması ve tüm komşularla barış için gayret gösterilmesinin" önemine işaret etti.

ABD'deki Demokrat Parti'nin "tek parça halinde yekpare bir blok" olarak görülmemesi gerektiğini belirten eski büyükelçi Oren, "Bugün aşırı uçta olmayan bir Demokrat çoğunluk var. Onların aşırı sola kaymalarını önlemek için bize yardım etmelerini sağlamalıyız; yani İsrail'e verdikleri destekte dayanabilecekleri bir dayanak noktası sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Oren, ayrıca "Michigan eyaletinden seçilen Demokrat Senatör Abdul el-Sayed gibi kişiler yaptığımız şeylerden ötürü değil, doğrudan varlığımızdan ötürü bizden nefret ediyor. Yarın Kudüs'ü ikiye bölsek bile yine de bizden nefret etmeye devam edecekler." iddialarında bulundu.

Kaynak: AA